Brandanschläge von Mölln 1992: Politiker und Überlebende erinnern an den Tod dreier Menschen durch Neonazis

In Mölln (Schleswig-Holstein) erinnern am Mittwoch Politiker:innen, Vertreter:innen von Religionsgemeinschaften, Hinterbliebene und Bürger:innen an den 30. Jahrestag der Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Bei dem rechtextremistisch motivierten Anschlag starben in der Nacht auf den 23. November 1992 eine 51 Jahre alte Frau sowie ihre zehn und vierzehn Jahre alten Enkelinnen. Ihren damals siebenjährigen Enkel kann die Frau retten, bevor sie, beim Versuch auch die Mädchen aus den Flammen zu befreien, selbigen zum Opfer fällt. Neun Menschen werden schwerverletzt.

Mehr als 10.000 Menschen trauern um Opfer

Bei der Trauerfeier1992 in Hamburg nehmen mehr als 10.000 Menschen teil. Deutschlandweit gehen die Menschen auf die Straße, protestieren gegen Fremdenhass und wachsenden Rechtsradikalismus.

An diesem 30. Jahrestag sind nach Angaben der Stadt Mölln ein Gottesdienst in der St. Nikolaikirche, Kranzniederlegungen an den beiden Anschlagsorten und eine Abschlussveranstaltung geplant. Auf einer Pressekonferenz am Nachmittag wollen Überlebende und Hinterbliebene aus ihrer Sicht zu den Geschehnissen und deren Aufarbeitung Stellung nehmen. Die Familien fordern seit Jahren eine Erinnerungskultur, die die Betroffenen in den Mittelpunkt stellt.

Im Vorfeld sagte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne), Mölln sei eine offene Wunde in der Geschichte des Landes. Sie müsse nicht geschlossen werden, denn Erinnerung und Aufarbeitung solch grausamer Taten blieben immer auch schmerzhaft.

