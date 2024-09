Brand in Syke: Ein Toter und vier Verletzte

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Syke im Landkreis Diepholz ist ein Mann gestorben. Foto: Kai Moorschlatt/NWM-TV/dpa

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Syke im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) ist ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb er im Rettungswagen. Ein 6-jähriges Kind, eine 38-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere sechs Personen konnten das Gebäude am frühen Morgen unverletzt verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Kochtopf auf eingeschalteter Herdplatte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach der Schwelbrand im Zimmer des 60-Jährigen im ersten Obergeschoss des Hauses aus. Dort fanden Feuerwehrleute den leblosen Mann und brachten ihn ins Freie. Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Die Ermittler:innen gehen davon aus, dass wahrscheinlich ein vergessener Kochtopf mit Essen auf einer eingeschalteten mobilen Herdplatte die Ursache für das Unglück ist. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es demnach nicht.

Insgesamt waren 85 Einsatzkräfte von Ortsfeuerwehren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Polizei mit Brandermittler:innen vor Ort. Das erste Obergeschoss ist vorübergehend unbewohnbar. Der Rest des Gebäudes, in dem sich auch ein Einkaufsmarkt befindet, ist nach ersten Erkenntnissen weiter nutzbar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa