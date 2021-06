Brand in Hamburger U-Bahn-Tunnel: 55 Menschen aus Bahnhof gebracht

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wegen starker Rauchentwicklung nach einem Brand in einem U-Bahn-Tunnel am Bahnhof Hagendeel sind 55 Menschen aus zwei Zügen in Sicherheit gebracht worden.

Mehrere Bahnschwellen seien am späten Montagabend in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die Menschen wurden demnach durch Mitarbeiter der Hochbahn ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand. Da die betroffenen Bahnschwellen in einem Tunnel lagen, sei die Entrauchung und Belüftung schwierig gewesen, berichtete die Feuerwehr. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Insgesamt eineinhalb Stunden seien Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Mit dpa