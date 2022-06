Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus: Acht Verletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg sind acht Menschen verletzt worden. Sieben davon erlitten Rauchgasvergiftungen, eine Person verletzte sich bei einem Sprung vom Balkon, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Donnerstag sagte. Am Mittwochabend sei im Haus Sperrmüll in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer demnach schnell löschen. Die Wohnungen in dem Haus seien jedoch alle unbewohnbar. Den Angaben zufolge wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Nähere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

