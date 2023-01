Brand in Bad Salzdetfurth verursacht 240.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Heinde in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim, Niedersachsen) ist ein Schaden von rund 240.000 Euro entstanden. Die Hausbesitzerin und zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der gesamte Wintergarten des Hauses. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, das stark beschädigt wurde.

Die Hausbesitzerin hatte versucht, einen Gasofen einzuschalten. Dabei bemerkte sie ein Zischen am Ventil der Gasflasche und versuchte dieses wieder zu schließen. Dies gelang ihr jedoch nicht und eine Stichflamme entzündete sich. 60 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Mit dpa