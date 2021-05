Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg sind im Einsatz an einem Eingang zum Hauptbahnhof Nord. Foto: Steven Hutchings/TNN /dpa

Wegen eines Feuers in einem Arbeitsraum der Hochbahn hat die Hamburger Feuerwehr am Freitag einen Teil des Hauptbahnhofs evakuiert. Auch ein Bürogebäude müsse geräumt werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwei Menschen hätten eine leichte Rauchvergiftung erlitten. In dem Arbeitsraum seien Lacke und Farben in Brand geraten. Ein Löschzug bekämpfe die Flammen.

Mit dpa