Brand auf Sylt: Tote Frau bei Löscharbeiten im Einfamilienhaus geborgen

Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Zeitungsausträger telefonisch starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus im Hoyerweg in Westerland (Schleswig-Holstein). Bei der Durchsuchung des Hauses fand die Freiwillige Feuerwehr Westerland eine leblose Frau, deren Tod kurz darauf im Rettungswagen bestätigt wurde. Die Identität der Frau steht noch nicht zweifelsfrei fest. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur Todes- sowie zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Sylt übernommen. Wie hoch der entstandene Brandschaden ist, kann noch nicht genau beziffert werden.