Brand an Silo in Wesselburen: 30 Tonnen Getreide in Gefahr

Ein etwa 40 Meter hoher Getreidesilo in Wesselburen (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht zum Dienstag Flammen gefangen. Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte in den frühen Morgenstunden die Trocknungsanlage auf einer mittleren Ebene des Silos. Da dieser mit etwa 30 Tonnen Getreide gefüllt ist, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, wie ein Sprecher mitteilte. So könnte der Silo beispielsweise platzen, sollte zu viel Wasser ins Innere gelangen.

Am Dienstagmorgen waren rund 60 Einsatzkräfte noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte gab es zunächst nicht. Zur Brandursache sowie dem entstandenen Sachschaden konnte die zuständige Polizei vorerst keine Angaben machen.



Mit dpa