Brand am Brocken offiziell gelöscht: Ermittler suchen nach Ursachen

Am Brocken im Harz ist der Feuerwehreinsatz nach dem großen Waldbrand offiziell beendet worden. „Der Brand ist gelöscht“, teilte die Stadt Wernigerode am Nachmittag mit. Das Feuer war am Freitag am Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, ausgebrochen. Die eingesetzten Kräfte würden nun zurückgezogen, auch der Rückbau der Technik erfolge innerhalb der nächsten Tage. Aus Niedersachsen waren viele Helfende im Einsatz.

Die Feuerfront hatte sich zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in dem unwegsamen Gelände ausgebreitet. Bei dem Einsatz waren auch mehrere Flugzeuge und Hubschrauber, unter anderem von Bundeswehr und Polizei, in der Luft. Erst der Wetterumschwung und der Regen hatten ab Sonntagnacht für Entspannung gesorgt. In den vergangenen Tagen wurden immer wieder Glutnester entdeckt. Nun haben nach Angaben der Stadt Wernigerode die Brandursachenermittler:innen ihre Arbeit aufgenommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa