Bombenfund in Flensburg: 16.500 Menschen von Evakuierung am Sonnabend betroffen

Ein Polizeiabsperrband vor einem Polizeiwagen. Foto: Marc Tirl/Archiv

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Flensburg soll der Blindgänger am Sonnabend (8. Mai) entschärft werden. Von der Evakuierung seien rund 16.500 Menschen betroffen.

Die Bombe war bei Bauarbeiten auf dem Sportplatz Eckener Straße entdeckt worden. Der Einsatzplan der Feuerwehren sehe am Sonnabend eine Evakuierung der Bevölkerung im Radius von 1.000 Metern in nördliche und 500 Metern in südliche Richtung vor. Die Evakuierung soll ab 09:30 Uhr beginnen. Ab 11:30 müssen spätestens alle im Schutzgebiet liegenden Wohnungen verlassen sein. „Hier handelt es sich um eine der größten Evakuierungen, die es je in Schleswig-Holstein gegeben hat“, betont der Pressesprecher der Stadt Flensburg, Clemens Teschendorf.

Notunterkünfte für Betroffene

Für die Zeit der Evakuierung sollen Notunterkünfte für die betroffene Bevölkerung bereitgestellt werden. Diese Unterkünfte können selbsttätig aufgesucht werden. Ein Busshuttle fährt zusätzlich Notunterkünfte mit freien Kapazitäten an.

Die betroffene Bevölkerung wurde mit einem Informationsblatt über die Evakuierung informiert. Die Stadt Flensburg hat inzwischen eine Hotline für Fragen rund um die Entschärfung eingerichtet. Diese erreichen Sie unter 0461/858550.