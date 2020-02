Bombenentschärfung in Kiel erfolgreich beendet

Am Holstein-Stadion in Kiel wurde am Freitag eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft. Rund 2.600 Menschen aus etwa 2.000 Haushalten mussten das Evakuierungsgebiet im Stadtteil Wik verlassen. Sogar einige Patienten des Lubinus Clinicums mussten laut dpa-Informationen innerhalb des Krankenhauses in andere Zimmer verlegt werden. Im Vorfeld war jedoch schon bekannt, dass der Sprengkörper sich laut Kampfmittelräumdienst in einem guten Zustand befand.

Die Fliegerbombe in #Kiel konnte entschärft werden. Danke an den Kampfmittelräumdienst. Die #Polizei wünscht allen ein schönes Wochenende! — Polizei SH (@SH_Polizei) February 21, 2020