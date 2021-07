Bombenentschärfung am Freitag in Bad Oldesloe: 2.300 Anwohner von Evakuierung betroffen

Quelle: www.badoldesloe.de

Am Freitag (2. Juli) wird in Bad Oldesloe in der Grabauer Straße eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie befindet sich in einem Wohngebiet, sodass eine Evakuierung erforderlich ist. Insgesamt sind rund 2.300 Anwohnende von den Maßnahmen betroffen.

Bis spätestens 10 Uhr müssen alle das Gebiet verlassen haben

Ab 9 Uhr werden Straßensperrungen eingerichtet, sodass niemand mehr in das betroffene Gebiet hineinkommt. Bis 10: Uhr müssen alle Personen ihre Wohnhäuser und Arbeitsstätten verlassen haben. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Evakuierungsgebiet aufhält, werden die Mitarbeitenden des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung beginnen.

Entschärfung soll um 12 Uhr beginnen

Der planmäßige Beginn der Entschärfung ist für 12 Uhr geplant. Die Zeit für die Entschärfung ist laut Polizeidirektion Ratzeburg mit etwa 45 Minuten angesetzt, jedoch letztendlich abhängig vom Zustand der Bombe sowie des Zünders und somit nicht exakt absehbar. Es sollte sich daher vorsorglich auf eine mehrstündige Abwesenheit eingerichtet werden.

Folgende Straßen sind für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger gesperrt:

Lorentzenstraße: gerade Hausnummern: 1–47, ungerade Hausnummern: 2 a–62

Grabauer Straße: gerade Hausnummern: 22–56, ungerade Hausnummern: 17–43

Am Hohenkamp

Robert-Koch-Straße

Wolkenweher Weg: gerade Hausnummern: 6–58 a

Schützenstraße: gerade Hausnummern: 2–52 a

Hamburger Straße: gerade Hausnummern: 8–96, ungerade Hausnummern: 9–115

Olivet-Allee

Königsstraße 13–20 (Südseite)

Kleine Königsstraße

Kleine Salinenstraße

Salinenstraße: gerade Hausnummern: 2–8, ungerade Hausnummern: 1–19

Rümpeler Weg: gerade Hausnummern: 2–24 a, ungerade Hausnummern: 13–19

Theodor-Storm-Straße

Vicelinstraße

Timm-Kröger-Weg

Fritz-Reuter-Straße

Friedrich-Bölck-Straße

Die A21, A1 sowie der Zugverkehr sind nicht betroffen.

Aufenthaltsmöglichkeit im Bürgerhaus

Für Anwohnende, die nicht anderweitig bei Familienangehörigen oder Freunden unterkommen können, steht ab 9 Uhr am Freitag das Bürgerhaus in der Mühlenstraße 22 zur Verfügung.

Bürgertelefon für Rückfragen eingerichtet: 0 45 31 / 50 48 88

Die Stadt Bad Oldesloe wird zur Beantwortung von Fragen rund um dieses Thema ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0 45 31 / 50 48 88 einrichten. Das Bürgertelefon ist Donnerstag (1. Juli) von 7 bis 18 Uhr und Freitag (2. Juli) von 7 Uhr bis zum Einsatzende erreichbar.

Busverkehr von 9 Uhr bis Einsatzende – betroffene Linien 8110, 8140, 8103, 8104, 8105

8110 fährt eine Umleitung über Königstraße, Schützenstraße und Wolkenweher Weg, weiter auf die A21 nach Blumendorf, Rückweg entsprechend gleich. Alle Haltestellen im Bereich der Umleitung werden bedient.

8140 fährt eine Umleitung wie die Linie 8110, fährt aber weiter auf die Grabauer Straße und setzt von dort den regulären Linienweg fort.

8103 fällt ab 9:15 Uhr komplett aus

8104 fällt ab 9:15 Uhr komplett aus

8105 fährt eine Umleitung

Die restlichen Linien werden normal gefahren, allerdings kann es zu Verspätungen kommen, da die B75 für den Durchgangsverkehr in Bad Oldesloe voll gesperrt wird. Mitteilung der Autokraft zum Busverkehr während der Sperrzeiten: Kontakt mit dem Ordnungsamt und der Einsatzleitung wird gehalten, Evakuierungsbusse werden für zwei Pflegeheime für ca. 250 Personen gestellt.

