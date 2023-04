Am Jungfernstieg in Hamburg hat eine Blutlache am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Polizei und der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, stammt das Blut ersten Tests zufolge zwar von einem Menschen, die weitreichenden Ermittlungen mit Spürhunden und Tauchern in der Binnenalster verliefen aber ins Leere. Ein Labortest soll nun weitere Hinweise liefern, die Ergebnisse dazu stehen aber noch aus.

Mit dpa