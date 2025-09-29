Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger
Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder soll ihr Vater Stephan Hensel weiter als Zeuge aussagen. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vor dem Landgericht Hamburg soll am Montag (9.30 Uhr) der Vater der Kinder, Stephan Hensel (51), den fünften Verhandlungstag in Folge befragt werden. Der Ex-Mann von Christina Block (52) hatte am vergangenen Verhandlungstag viele Fragen der Verteidigung zum Sorgerechtsstreit und zur Vorgeschichte der Tat beantwortet. Sein Anwalt Philip von der Meden warf den Verteidigern vor, sie versuchten „Schmutzwäsche“ zu waschen. 

In der Silvesternacht 2023/24 waren der damals zehnjährige Sohn und die 13-jährige Tochter aus der Obhut des in Dänemark lebenden Vaters entführt und zur Mutter nach Deutschland gebracht worden. Die Rückholaktion soll von einer israelischen Sicherheitsfirma ausgeführt worden sein. 

Nach wenigen Tagen mussten die Kinder aufgrund einer Gerichtsentscheidung wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren. Block ist angeklagt, die Aktion in Auftrag gegeben zu haben, was sie bestreitet. Hensel, der bei der Entführung geschlagen und verletzt wurde, ist im Prozess Nebenkläger und Zeuge.

Vater behielt Kinder bei sich

Seit Jahren streiten Block, deren Vater Eugen Block die Steakhaus-Kette «Block House» gegründet hatte, und ihr in Dänemark lebender Ex-Mann um das Sorgerecht für die beiden jüngeren ihrer vier gemeinsamen Kinder. Hensel hatte den Sohn und die Tochter nach einem Wochenendbesuch im August 2021 nicht mehr zur Mutter zurückgebracht.

Daraufhin gab das Hanseatische Oberlandesgericht Christina Block das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht und verpflichtete den Vater, die Kinder herauszugeben. Er kam dem nicht nach und Block konnte ihren Anspruch in Dänemark nicht durchsetzen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Block-Prozess: Anwalt des Vaters spricht von "nicht zielführender" BefragungZum Artikel
  2. Vater sagt im Block-Prozess aus: Kinder leiden unter ÄngstenZum Artikel
  3. Block-Prozess: Ex-Mann Stephan Hensel sagt ausZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video

28-jähriger Autofahrer in Varrel tödlich verunglückt

29.09.2025 08:28 Uhr

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Diepholz (Niedersachsen) mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben...

Video02:09 Min.

Bundeswehr demonstriert Drohnenabwehr bei Militärübung „Red Storm Bravo“

26.09.2025 16:33 Uhr

Die Abwehr von Drohnen ist ein wichtiger Teil der derzeit laufenden Bundeswehr-Großübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg. Denn ganz gleich ob Ukraine-Krieg, die aktuellen Provokationen durch Russland...

Video03:33 Min.

Militärkonvoi: Nacht-Manöver bei Bundeswehrübung „Red Storm Bravo“ in Hamburg

26.09.2025 15:47 Uhr

In Hamburg rollte in der Nacht zu Freitag ein riesiger Militärkonvoi durch die Stadt – Teil der dreitägigen Militärübung „Red Storm Bravo“. Unter möglichst realistischen Bedingungen wurde...

Video00:35 Sek.

Niedersachsen will Tattoo-Regeln bei der Polizei lockern

26.09.2025 15:33 Uhr

Das Niedersächsische Innenministerium möchte das Beamtengesetz ändern und Tattoos an Unterarmen von Polizist:innen erlauben. Bisher mussten Polizeibeamte derartige Tattoos unter der Dienstkleidung verstecken. An Händen, Hals und...

Video00:28 Sek.

Mehrere Autos in Bremen ausgebrannt

26.09.2025 15:31 Uhr

In der Nacht zu Freitag sind in Bremer-Tenever zwei Autos vollständig ausgebrannt. Gegen 3:30 Uhr entdeckten Polizeibeamt:innen ein brennendes Fahrzeug vor einem Wohnkomplex und alarmierten die Feuerwehr....

Video00:49 Sek.

Vollsperrung bei Hamburg: A7 und Elbtunnel am Wochenende gesperrt

26.09.2025 14:11 Uhr

Die Autobahn A7 in Hamburg wird am Wochenende für Autofahrende gesperrt. Ab Freitagabend um 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr sind beide Richtungen wegen Bauarbeiten nicht...

Zur Startseite