Blitzermarathon: Vermehrte Geschwindigkeitskontrollen in Norddeutschland

Autofahrer:innen sollten von Montag an besonders auf die richtige Geschwindigkeit achten. Die Polizei führt den ersten sogenannten Blitzermarathon in diesem Jahr durch – neben anderen Bundesländern auch in Niedersachsen und Bremen, wie der ADAC mitteilte. In der kommenden Woche soll es schwerpunktmäßige Geschwindigkeitskontrollen an besonders unfallträchtigen oder besonders gefährdeten Streckenabschnitten, etwa entlang von Kindergärten, geben.

Von Montag an müssen Autofahrer besonders auf die richtige Geschwindigkeit achten. (Symbolbild) Pia Bayer/dpa

Die Aktionswoche fällt mitten in die erste Woche der Ferien in Niedersachsen und Bremen. Kontrolliert wird inner- wie außerorts. Unter anderem soll so auf das Unfallrisiko von zu schnellem Fahren aufmerksam gemacht werden. Höhepunkt der Aktion ist den Angaben nach am Mittwoch – in Niedersachsen etwa soll aber die ganze Woche über mit der gleichen Intensität kontrolliert werden.

SAT.1 REGIONAL/dpa