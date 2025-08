Blitzer-Marathon: Polizei im Norden nimmt ab heute Raser und aggressive Fahrer ins Visier

Symbolbild: Racle Fotodesign/stock.adobe.com

Die Polizei in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen beteiligt sich in dieser Woche (4. bis 10. August) an der bundesweiten „Speedweek“ und führt verstärkt Verkehrskontrollen durch. Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Überwachung von Geschwindigkeit und aggressivem Verhalten im Straßenverkehr. Unter anderem mit Videofahrzeugen sowie mobilen und stationären Messanlagen.

Besonders im Fokus stehen Bereiche, in denen Menschen besonderen Schutz benötigen – etwa vor Krankenhäusern, Seniorenheimen, an Fußgängerüberwegen, Bushaltestellen oder in Baustellenbereichen mit angeordneten Tempolimits.

SAT.1 REGIONAL/Polizei Schleswig-Holstein