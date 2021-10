Blindgängerfund in Göttingen: 20.000 Menschen evakuiert

Der Fund einer 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat das öffentliche Leben in der Innenstadt von Göttingen am Donnerstag zum Erliegen gebracht. Rund 20.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, nachdem der Blindgänger am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten am Weender Tor mitten im Zentrum gefunden wurde, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Komplette Innenstadtvon Göttingen gesperrt

Die Evakuierung, von der unter anderem auch zwei Kliniken betroffen waren, dauerte bis zum Abend an. Straßen rund um den Fundort wurden gesperrt. Im Bahnverkehr kam es zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Die Stadt erwartete, dass der Einsatz bis in die Nacht dauern werde. Bis zum frühen Abend blieb unklar, ob die Fünf-Zentner-Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort entschärft, abtransportiert oder aber kontrolliert gesprengt werden musste. Erst wenn das Sperrgebiet geräumt sei, könnten die Sprengstoffexperten mit ihrer Arbeit an der Bombe beginnen, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon.

Wegen des Blindgängers mussten große Teile des Göttinger Zentrums im Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort evakuiert werden. Laut der Stadt waren die gesamte Altstadt sowie Teile des Ostviertels, der Nordstadt und westlich der Bahnlinie betroffen. Für Anwohner wurden Sammelunterkünfte eingerichtet. „Im Großen und Ganzen läuft alles ordnungsgemäß“, sagte eine Stadtsprecherin am Donnerstagabend mit Blick auf die Evakuierungsmaßnahmen. Viele Menschen hätten den Bereich bereits verlassen. Auch ein Altenheim sei geräumt worden.

Verkehrschaos rund um die Innenstadt

Der Verkehr rund um Göttingen kam durch die Evakuierung weitgehend zum Erliegen. Straßen um die Fundstelle wurden weiträumig gesperrt. Die Verkehrsbetriebe leiteten Stadt- und Regionalbusse um. Der Hauptbahnhof, der in der Nähe des Fundortes liegt, wurde für den Bahnverkehr gesperrt. Im Regionalverkehr von und nach Göttingen fielen Züge aus – ebenso im Fernverkehr. Göttingen liegt an der wichtigen ICE-Schnellstrecke Hannover-Würzburg. Ein Bahnsprecher sagte, Fernzüge Richtung Hannover wurden über Altenbeken in NRW umgeleitet, Fernzüge Richtung Berlin fuhren über Erfurt. Dadurch verlängerten sich Fahrzeiten jeweils um rund 80 Minuten.

In Göttingen werden immer wieder Weltkriegsbomben gefunden. Erst im Januar war eine aufwendige Evakuierung nötig, als vier Blindgänger kontrolliert gesprengt werden mussten. Eine schlimme Erfahrung machte die Stadt bei einer Bombenentschärfung 2010: Damals starben drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Niedersachsen, als ein Blindgänger explodierte.

mit dpa