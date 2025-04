Blinder Landwirt lebt seinen Traum auf dem eigenen Hof in Niedersachsen

Axel Duensing ist Landwirt und dokumentiert seinen Hof-Alltag in den Sozialen Medien. Dass ihm dort bereits nach wenigen Monaten rund 33.000 Menschen folgen, hat einen Grund: Der 33-Jährige ist blind. Axel Duensing stammt aus einer Bauernfamilie, er wusste seit seiner Kindheit, dass er eines Tages vollständig erblinden würde. Dennoch studierte er ökologische Agrarwissenschaften, seit drei Jahren lebt er mit seiner Frau Britta Duensing auf dem familiengeführten Hof in Holste-Hellingst (Landkreis Osterholz, Niedersachsen). Dort kümmert er sich unter anderem um die Kälber, Hühner, Schafe und Pferde.

Landwirt Axel Duensing kümmert sich um das Wohlergehen der Schafe auf dem Hof. Sina Schuldt/dpa

Seinen Follower:innen in den Sozialen Medien möchte er zeigen, dass auch blinde Menschen Landwirtschaft betreiben können. Er will so anderen Betroffenen Mut machen, ihre Träume zu leben. Seine Videos beginnt er immer mit denselben Worten: „Moin Leute, ich bin’s Axel, euer blinder Landwirt aus Norddeutschland.“ Anschließend ist er zu sehen, wie er im eigenen Wald Bäume pflanzt, Zweige zu Holzhackschnitzel schreddert oder die Schafe während der Lammzeit im Stall organisiert. Dass er mit Hilfe seiner Familie als Landwirt arbeiten kann, empfindet er als Privileg. „Ich lebe für die Landwirtschaft“, betont er.

SAT.1 REGIONAL/dpa