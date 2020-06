blackouttuesday: Netzgemeinde reagiert weltweit auf Tod von George Floyd

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis (USA) hat die US-Musikindustrie einen „Blackout Tuesday“ ausgerufen. Als Reaktion auf den seit langem anhaltenden Rassismus und die Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe solle die Musikindustrie am Dienstag pausieren, schrieben Jamila Thomas und Brianna Agyemang, die beide in der US-Musikbranche arbeiten, auf einer für die Aktion eingerichteten Webseite. „Wir werden nicht mit unserer normalen Arbeit weitermachen ohne Respekt für die Leben von Schwarzen.“

Mit der Aktion solle Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit gelenkt werden und Menschen dazu aufgefordert werden, einen Tag lang keine Inhalte zu produzieren, sondern sich mit den Vorgängen zu beschäftigen. Dutzende Musiklabels und andere Branchen weltweit schlossen sich an. Natürlich sind auch Stars, Vereine und Privatpersonen aus Norddeutschland dabei, um darauf aufmerksam zu machen: „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen).

mit dpa

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #antiracism #blackouttuesday Ein Beitrag geteilt von Fynn Kliemann (@fimbim) am Jun 2, 2020 um 2:01 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an #fuckracism #blackouttuesday Ein Beitrag geteilt von Wilke.Zierden (@wilke.zierden) am Jun 2, 2020 um 1:56 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an ✌️✌🏻✌🏼✌🏽✌🏾✌🏿#blackouttuesday Ein Beitrag geteilt von Christoph Karrasch (@christophkarrasch) am Jun 2, 2020 um 4:37 PDT