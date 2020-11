Black Friday: 5 Tipps für die Schnäppchenjagd im Netz

Die größte Schnäppchenjagd des Jahres steht wieder an. Zahlreiche Händler und Shops locken mit vermeintlich günstigen Angeboten und hohen Rabatten während der Black Week, zum Black Friday (27. November 2020) und auch am Cyber Monday (30. Dezember 2020). Auch wenn der Einzelhandel noch geöffnet hat, werden die meisten Corona-bedingt wohl online auf Shopping-Tour gehen. Doch Vorsicht: Nicht alle Angebote lohnen sich und Sie sollten sich auch nicht unnötig stressen lassen.

Die aus den USA zu uns herüber geschwappte Schnäppchenjagd findet längst auch in deutschen Online-Shops statt. Die Branche verspricht satte Preisrabatte. Neben Versandriese Amazon rufen aber auch andere Händler inzwischen solche vermeintlichen Rabattschlachten aus. Damit Sie am Ende nicht in böse Fallen tappen, hat die Verbraucherzentrale wichtige Tipps:

5 Tipps, damit Sie beim Kauf nicht danebengreifen:

1. Nicht per Vorkasse bezahlen

Auf dem Marketplace von Amazon bieten dubiose Händler seit Jahren Produkte zu Traumpreisen an. In der Vergangenheit sind jedoch mehrfach Fake-Angebote aufgefallen, bei denen Amazon-Kunden per Vorkasse bezahlen sollten. Ihre Ware haben sie dann aber nie erhalten. Gerade an großen Rabatt-Tagen, wenn viele Händler mit Schnäppchen werben, ist die Verwechslungsgefahr mit anderen Fakeshops, auch außerhalb von Amazon, größer. Daher gilt: Zahlen Sie vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift und lassen Sie sich nicht in einen gefährlichen Vorkasse-Kauf locken.

2. Lassen Sie sich nicht von angeblichen Rabatten blenden

Viele der fantastischen Sparpreise beruhen auf einem Vergleich mit unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller (UVP). Tatsächlich kassiert jedoch kaum ein Händler die als Mondpreise in Verruf gekommenen UVP. Stichproben der Verbraucherzentrale NRW in den vergangenen Jahren offenbarten: Durchschnittlich lagen die Preisreduzierungen an solchen Rabatttagen statt versprochener 50 Prozent oder mehr in Wirklichkeit oft bei unter 20 Prozent.

3. Vergleichen Sie Preise vor dem Kauf

Auf der Suche nach dem günstigsten Preis empfehlen wir, mindestens zwei Preissuchmaschinen zu nutzen. Denn, wie Tests der VBZ zeigen: Es gibt nicht die eine beste Suchmaschine. Erst wenn sich ein Sonderangebot mit Suchen in zwei Preissuchmaschinen nicht unterbieten lässt, kann sich der Klick auf den Kaufen-Button recht zuverlässig lohnen.

4. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Ablaufende Balken, die angeblich die kleiner werdenden Lagerbestände anzeigen, sind ein beliebtes Marketing-Werkzeug. Doch zumeist lässt sich nicht erkennen, wie viele vorhandene Artikel hinter dem Balken stecken: Es können 10, aber genauso gut auch 1000 sein. Auch ablaufende Uhren sollen Zeitdruck erzeugen. Reicht die Zeit für eine Überprüfung des scheinbar attraktiven Deals nicht aus, kann in Ausnahmefällen auch mal auf Verdacht gekauft werden. Allerdings sollten Sie anschließend den Preis umgehend prüfen. Finden Sie das Produkt günstiger, gibt es bei einigen Händlern die Möglichkeit, den Kauf kostenlos zu stornieren. Schauen Sie am besten vorher, ob das kostenlos möglich ist.

5. Nutzen Sie Ihr Widerrufsrecht

Falls die Stornierung bei einem Händler nicht klappen sollte und das Produkt doch nicht so günstig war, wie gedacht, bleibt der Widerruf. Dieser ist bei einem Onlinekauf in der Regel ohne Angabe von Gründen bis zu 14 Tage nach Lieferung des Produkts gestattet. Allerdings kann es sein, dass dafür Rücksendekosten anfallen. Die jeweiligen Vorgaben eines Händlers sollten Sie vor dem Kauf prüfen.

