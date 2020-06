„Black Lives Matter“: Tausende Menschen demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt in Hamburg

Es war eine riesige Menschenmenge am Jungfernstieg und auf dem Rathausmarkt. Tausende Menschen haben am Samstag in der Hamburger Innenstadt friedlich gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Die Polizei sprach von 14.000 Teilnehmern bei zwei fast zeitgleichen Kundgebungen – erlaubt waren wegen der Coronamaßnahmen zusammen nur gut 800, was die Polizei vor Probleme stellte. Im Anschluss kam es dann noch zu Auseinandersetzungen mit mehreren hundert Demonstranten, die teils Steine warfen und Pyrotechnik zündeten. Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei vom Sonntag 24 Polizeibeamte bei dem Einsatz leicht verletzt.

Weltweiter Protest nach Tod des Amerikaners George Floyd durch Polizisten

Zu den friedlichen Demonstrationen war eine bunte Menge gekommen, viele junge Menschen aber auch ältere, und Menschen mit Migrationshintergrund. Von der Größe der Kundgebung erinnerte die Demonstration fast an die großen Fridays-for-Future-Proteste in der Hamburger Innenstadt. Die Kundgebungen reihen sich ein in die weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis.

„Wir wollen Gerechtigkeit“

Für die Schülerinnen Lita und Marina war es die erste Demonstration überhaupt. „Wir wollen Gerechtigkeit“, sagte Marina. Susanne Hausmann aus Hamburg fand es toll, dass so viele junge Menschen auf die Straße gegangen seien. Sie sei entsetzt von den Bildern der Polizeigewalt in den USA, finde aber, dass der Rassismus auch Deutschland betreffe, erklärte sie. Immer wieder riefen die Demonstranten „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen). Viele knieten als Geste der Solidarität nieder.

Polizei verzichtet auf Auflösung der Versammlung

Wegen des großen Menge an Demonstranten informierte die Polizei die Versammlungsleiter darüber, dass die Ausnahmegenehmigungen zurückgezogen wurden, wie eine Sprecherin sagte. Die Demonstranten seien zwar geblieben, hätten sich aber friedlich und kooperativ verhalten, so dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit und des Infektionsschutzes von Seiten der Polizei auf eine Auflösung verzichtet wurde.

Polizei setzt Wasserwerfer und Pfefferspray ein

Nachdem sich der Innenstadtbereich bereits merklich geleert hatte, kam es laut Polizei dort um 16:45 Uhr aus einer Gruppe von 200 zum Teil vermummten Personen zum Flaschen- und Pyrotechnikbewurf auf Polizeibeamte. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und fuhr Wasserwerfer vor. Die Gruppe sei dann auf etwa 1.000 Personen angewachsen und erneut seien Polizisten beworfen worden, hieß es weiter. Dann sei die Versammlung unter Einsatz von Wasserwerfern aufgelöst und die Örtlichkeit geräumt worden. Kleinere Auseinandersetzungen zogen sich bis fast 20:30 Uhr hin.

Mehrere Festnahmen in Hamburg

Elf Personen wurden vorläufig festgenommen und 36 weitere in Gewahrsam genommen. Dabei handelte es sich laut Polizei um 27 Erwachsene und 20 Minderjährige, darunter ein 13-Jähriger, denen Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und tätliche Angriffe auf Polizeibeamte vorgeworfen werden. Emily Laquer von der vom Verfassungsschutz beobachteten Interventionistischen Linken twitterte dazu: „Viele können hier nicht glauben, dass die Hamburger Polizei 36 migrantische Kinder und Jugendliche an die Wand stellt und über Stunden festhält, weil sie gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren.“

Hamburger Polizei erklärt Solidarität mit Demonstrierenden

Die Hamburger Polizei hatte vor den Demonstrationen ihre Solidarität mit dem Anliegen der Demonstranten erklärt. „Wir sind an eurer Seite!“, twitterte sie. „Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können.“

Bereits am Vortag hatten etwa 4.500 Menschen vor dem US-Konsulat am Alsterufer in Hamburg gegen Rassismus und Polizeigewalt friedlich demonstriert.

„Abstand halten, Alltagsmaske tragen, aufeinander acht geben.“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte am Sonntag Verständnis für die Proteste überall in Deutschland, äußerte sich aber besorgt über dichte Menschenmengen während der Corona-Pandemie. „Der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement“, schrieb Spahn auf Twitter. „Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich.“ Auch bei wichtigen Anliegen gelte: „Abstand halten, Alltagsmaske tragen, aufeinander acht geben.“

Mehr Vorsicht bei Demonstrationen

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, forderte mehr Vorsicht und Respekt bei Demonstrationen wie am Samstag. Die Bereitschaft, sich an Abstandsregeln zu halten, sei „so gut wie nicht erkennbar“ gewesen, sagte Wendt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Online: Sonntag, Print: Montag). „Die meisten Teilnehmenden hielten sich nicht an Abstandsregeln.“

mit dpa