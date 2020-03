„Bitte enttäuscht mich nicht“: Daniel Günther appelliert an Schleswig-Holsteiner

Die mahnenden Worte von Kanzlerin Angela Merkel, in der Corona-Krise Selbstdisziplin zu üben, sind zum Teil auf taube Ohren gestoßen. Sogenannte Corona-Partys, zu denen sich meist Jugendliche und junge Erwachsene auf öffentlichen Plätzen und in Parks treffen, versetzen die Politik in noch stärkere Alarmbereitschaft. Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer drohen nun mit Ausgangssperren, falls die Bürger keine stärkeren Vorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus treffen.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther richtet sich jetzt mit einem persönlichen Appell an alle Schleswig-Holsteiner. „All das funktioniert nur, wenn wir alle miteinander solidarisch sind und nicht nur ein großer Teil“, unterstreicht er in einer Video-Botschaft am Freitagmittag. „Haltet Euch an die Regeln! Nehmt Abstand, mindestens 1,50 Meter, haltet Euch nicht in großen Gruppen auf und sorgt dafür, dass das Virus sich nicht verbreiten kann! Ich vertraue auf Euch, bitte enttäuscht mich nicht.“

Hier sehen Sie die Video-Botschaft in voller Länge: