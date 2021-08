Biker-Protest in Hamburg: 600 Motorradfahrer gegen Fahrverbote und Streckensperrungen

Mehr als 600 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer haben am Sonntag in Hamburg gegen, aus ihrer Sicht, einseitige Fahrverbote und Streckensperrungen für Biker protestiert. Laut Polizei waren zuvor 3.000 Teilnehmende für die Veranstaltung der Gruppe „Biker for Freedom“ angemeldet gewesen.

Man setze sich gegen die Diskriminierung von Motorradfahrenden ein, teilte der Verein mit. Start war im Nedderfeld, danach ging es quer durch die Stadt. Die Aktion verlief laut Polizei friedlich. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen hätten sich in Grenzen gehalten, sagte eine Sprecherin.

Ähnliche Aktionen gab es am Sonntag in Frankfurt am Main und Hannover. Die Initiative „Biker for Freedom“ wurde vor gut einem Jahr ins Leben gerufen.

Mit dpa