Biikebrennen: Feuer in Nordfriesland werden entzündet

Vielerorts in Nordfriesland (Schleswig-Holstein) lodern am Freitagabend wieder traditionelle Biikefeuer. Auf Sylt sind es neun, auf Amrum in jedem der fünf Inseldörfer eines. Auf Pellworm und Nordstrand sowie den Halligen gibt es ebenfalls Biiken. Und auf Föhr werden sogar dreizehn Feuer entzündet. Auch auf dem Festland brennen Dutzende Biiken, beispielsweise in Tönning, Husum, Friedrichstadt und St. Peter-Ording.

Besucher:innen verfolgen das Biikefeuer. Auf dem nordfriesischen Festland und auf den Inseln lodern am Freitagabend wieder traditionelle Biikefeuer, die bei den Friesen als Nationalfest gelten. Archivbild. Daniel Bockwoldt/dpa

Das Biikebrennen gehört nach Angaben des Nordfriisk Instituuts in Bredstedt ebenso wie die Osterfeuer zu den Frühlingsfeuern, wie sie in ganz Deutschland an vielen Orten und verschiedenen Terminen abgebrannt werden. Biikefeuer gibt es allerdings nur in Nordfriesland.

2014 wurde das Biikebrennen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Tradition ist mittlerweile nicht mehr nur bei Einheimischen, sondern auch bei vielen Tourist:innen beliebt.

