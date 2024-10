Besucher-Plus: Verbrauchermesse Infa geht mit 113.000 Besuchern zu Ende

Mit einem Besucher:innen-Plus im Vergleich zum Vorjahr ist am Wochenende die Einkaufs- und Erlebnismesse infa zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstaltenden kamen an den neun Tagen 113.000 Besucher:innen auf das Messegelände in Hannover (Niedersachsen). 2023 waren es 3.000 weniger. Die Zahl der Aussteller:innen war bei der 70. Auflage mit rund 750 gegenüber 2023 gleich geblieben. Die nächste infa findet vom 11. bis 19. Oktober 2025 in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt.

Besucher-Plus auf Erlebnismesse. (Archivbild) Alicia Windzio/dpa

In sieben Messehallen wurden Produkte und Dienstleistungen aus fast allen Bereichen des Lebens präsentiert. Die Besucher:innen fanden Mode, Kosmetik, Wellness, Lifestyle, Mobiliar oder kulinarische Genüsse, es gab Unterhaltung und Infotainment in allen Hallen.

SAT.1 REGIONAL/dpa