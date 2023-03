„Bester internationaler Film“: „Im Westen nichts Neues“ räumt vier Oscars ab

Das Ensemble von „Im Westen nichts Neues“ erwischt einen guten Oscar-Abend – und geht am Ende mit vier Trophäen nach Hause.

Gleich vier Oscars für das Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“: Die 95. Ausgabe der Academy Awards hat neben einem gelungenen Abend für den deutschen Film bewegende Momente für die Geschichtsbücher bereitgehalten. „Im Westen Nichts Neues“ gewann am Sonntag in Los Angeles in den Sparten „Bester internationaler Film“, „beste Kamera“, „bestes Produktionsdesign“ und „beste Filmmusik“. Mit neun Nominierungen war die Netflix-Produktion in den Galaabend gestartet – darunter in der Königskategorie „Bester Film“.

Die Delegation von „Im Westen nichts Neues“. Foto: Annette Riedl/dpa

Für den ganz großen Wurf reichte es am Ende für „Im Westen nichts Neues“ nicht. Mit der Trophäe für den besten Film ging die Crew von „Everything Everywhere All at Once“ nach Hause. Das Filmemacher-Duo hinter der exzentrischen Tragikomödie mit einer gehörigen Portion Action und Science-Fiction, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, bekam den Oscar für die beste Regie.

Der Wolfsburger (Niedersachsen) Regisseur Edward Berger würdigte in seiner Dankesrede für den Auslands-Oscar für «Im Westen nichts Neues» vor allem seinen österreichischen Hauptdarsteller Felix Kammerer. „Das war dein erster Film und du trugst uns auf deinen Schultern, als ob es nichts war“, sagte Berger auf der Bühne des Dolby Theatre an Kammerer gerichtet. „Ohne dich wäre keiner von uns hier.“

Ungeahnte Relevanz durch Krieg in Europa

„Im Westen nichts Neues“ beruht auf dem gleichnamigen Klassiker von Erich Maria Remarque aus dem Jahre 1929. Der Film spielt im Ersten Weltkrieg und handelt von dem Schicksal des von Kammerer gespielten deutschen Jugendlichen Paul Bäumer, der sich gemeinsam mit Freunden freiwillig zum Kriegsdienst meldet. Doch die brutalen Realitäten des Krieges zertrümmern Bäumers Hoffnung auf Heldenruhm, letztlich geht es für ihn und seine Kameraden nur ums nackte Überleben.

Premiere feierte „Im Westen nichts Neues“ im vergangenen Jahr, als Russlands Angriffstruppen in die Ukraine einfielen und damit den größten militärischen Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg entfesselten. Die realen Ereignisse haben dem Antikriegs-Drama also eine ungeahnte Relevanz verliehen.

In London als „Bester Film“ mit Bafta ausgezeichnet

Erst kürzlich hatte „Im Westen nichts Neues“ sieben Bafta-Preise in London gewonnen, darunter für den besten Film. Das Antikriegs-Drama liegt in einer US-Fassung von 1930 mit Lew Ayres in der Hauptrolle vor – „All Quiet on the Western Front“ (Originaltitel) holte damals die Oscars für den besten Film und die beste Regie. Später wurde aus Remarques Stoff ein mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichneter Fernsehfilm mit Richard Thomas und Ernest Borgnine in den Hauptrollen.

In der Kategorie „Bester internationaler Film“ ließ „Im Westen nichts Neues“ am Sonntag „Argentina, 1985“, „Close“ aus Belgien, „EO“ aus Polen und „The Quiet Girl“ aus Irland hinter sich. Der Oscar für „Im Westen Nichts Neues“ für die beste Kamera ging an den britischen Kameramann James Friend, jener für die beste Filmmusik an den Komponisten Volker Bertelsmann. Die Trophäe für das beste Produktionsdesign bekamen Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper.

Mit dpa