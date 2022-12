Berufsverkehr im Norden am Morgen teils von Schnee und Glätte begleitet

In Hamburg und Schleswig-Holstein schneite es am Donnerstagmorgen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete bis zum Mittag von Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern mit einer Schneedecke von meist 1 bis 5 Zentimetern. Im Tagesverlauf soll es aber auch sonnig werden, jedoch durchmischt von Schneeregen, Graupelschauern oder Gewittern. Wegen des Schnees und Frosts wird es nachts und am Morgen glatt, warnte der (DWD). Die Höchstwerte liegen dabei zwischen einem und drei Grad Celsius.

Guten Morgen. Aktuell gibt es im Süden ein paar Wolkenlücken, sonst ist es stark bewölkt und gebietsweise feucht, stellenweise auch glatt. Alle Warnungen: https://t.co/YyavIupCR4 und in der WarnWetter App /V pic.twitter.com/OyTmnPIghW — DWD (@DWD_presse) December 8, 2022

„Ein nordeuropäischer Tiefdruckkomplex bestimmt unser Wetter und lenkt mit westlicher Strömung mäßig kalte Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland“, erklärte der DWD.



Auch in Niedersachsen und Bremen seit mit Glätte zu rechnen. Die Menschen dort erwartet am Donnerstag ein kalter Tag mit Frost, Regen und später etwas Sonne. Am Vormittag regnet es zunächst vermehrt, auch Graupel oder Schnee, bevor es sich im Tagesverlauf mit Wolken und etwas Sonne auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerttemperaturen liegen dabei um drei Grad, morgens kommt es im Osten vor allem an der Elbe sowie im Bergland zu leichtem Frost bei minus einem Grad, im Oberharz zu leichtem Dauerfrost.



Mit dpa