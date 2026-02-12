Berufsschule in Salzgitter geräumt: Polizei prüft Hinweis auf verdächtige Person

12. Februar 2026

In Salzgitter (Niedersachsen) ist eine Schule nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person geräumt worden. Betroffen ist nach Angaben der Polizei die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring. Den Angaben nach gibt es keine konkreten Hinweise, dass Menschen in Gefahr sind oder waren, wie ein Sprecher betonte.

Schüler:innen würden sicher aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suche das Gelände ab. „Bitte vertrauen Sie auf die Arbeit der Polizei“, sagte der Sprecher.

SAT.1 RGEIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Tödlicher Unfall in Wilhelmsburg: Hafenbahn-Übergang nun rund um die Uhr gesichert

12.02.2026 09:08 Uhr

Die Hamburger Hafenbehörde HPA hat Konsequenzen aus dem tödlichen Zusammenstoß einer Lok der Hafenbahn mit einem Linienbus gezogen. An dem unbeschrankten Bahnübergang unterhalb der Köhlbrandbrücke sind seit...

Video02:29 Min.

Hasspost gegen Hannovers Oberbürgermeister? 57-jähriger Facebook-Nutzer freigesprochen

11.02.2026 16:22 Uhr

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lässt sich Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien nicht ohne weiteres gefallen. Strafrechtlich relevante Posts werden angezeigt. Am heutigen Mittwoch allerdings wurde...

Video02:07 Min.

Bauernhaus in Stuhr in Brand: 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer

11.02.2026 15:18 Uhr

Die Feuerwehren im Kreis Diepholz (Niedersachsen) mussten in der Nacht zu Mittwoch mit rund 100 Einsatzkräften ausrücken. In Stuhr war ein altes Bauernhaus in Brand geraten. Als...

Video03:05 Min.

Virtuelle Gerichtsverhandlungen: Schleswig-Holstein testet neues Verfahren

11.02.2026 14:46 Uhr

Die Gerichte sollen digitaler werden. Neben elektronischen Akten setzt Schleswig-Holstein auch auf virtuelle Gerichtsverhandlungen. Bisher mussten die Richter:innen zu Verhandlungen immer im Gerichtssaal sein, das ändert sich...

Video02:49 Min.

Wieder Feuer in Tiefgarage an der Kieler Hörn

10.02.2026 18:15 Uhr

Die Feuerwehr Kiel ist am Dienstagnachmittag erneut zu einem Brand in einer Tiefgarage am Willy-Brandt-Ufer ausgerückt. Gegen 16:29 Uhr meldeten Zeug:innen eine starke Rauchentwicklung. Es ist der...

Video01:29 Min.

Brutale Attacke auf 60-Jährigen: Prozess gegen Kampfsportler in Hamburg gestartet

10.02.2026 16:08 Uhr

Am heutigen Dienstag ist der Prozess gegen den ehemaligen MMA-Kämpfer Ömer S. gestartet. Insgesamt vier Körperverletzungsdelikte werden dem 31-Jährigen vorgeworfen. Beim Auftakt des Prozesses ging es zunächst...

Zur Startseite