Behörde: Herbstferien-Urlauber sollten Quarantäne einplanen

Wer in den Schulferien verreist, muss sich auf eine geänderte Rechtslage für Reiserückkehrer aus Risikoländern einstellen. Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde , rät deshalb allen Reisewilligen, eine Quarantäne im Anschluss an den Urlaub einzuplanen.

Um erst gar nicht mit der Schulpflicht in Konflikt zu geraten, sollten Reisen mit schulpflichtigen Kindern besser nur in der ersten Ferienhälfte stattfinden.

Hintergrund ist die von Bund und Ländern bereits verabschiedete Quarantäneregelung für Reiserückkehrer, die ursprünglich am 1. Oktober in Kraft treten sollte. „Jetzt wird vom 15.10. gesprochen“, sagte Helfrich. Solange gelte die alte Regelung weiter, die ebenfalls eine zweiwöchige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten vorsieht, die aber mit einem negativen Corona-Test umgangen werden kann.

Verschärfte Regelung könnte am 15.10 in Kraft treten

Die am 27. August von Bund und Ländern verabschiedete Neuregelung der Einreisequarantäne stellt eine Verschärfung dar. So soll sich ein Rückkehrer aus einem Risikogebiet frühestens am fünften Tag der Quarantäne testen lassen und seine Isolation bei negativem Ergebnis vorzeitig beenden können. Am Dienstag hatten die Ministerpräsidenten bei ihrer Konferenz mit der Kanzlerin beschlossen, dass die Neuregelung „schnellstmöglich“ umgesetzt werden solle.

Laut Helfrich sind dafür noch entsprechende Anordnungen des Bundesinnen- und des Gesundheitsministeriums nötig, die aber jederzeit ergehen könnten. Auch könne es passieren, dass Gebiete, die bei Abflug in den Urlaub noch nicht als Risikogebiet eingestuft waren, dies bei der Heimkehr seien.

Fünf Tage Quarantäne einplanen

„Wer sich jetzt auf den Weg in den Urlaub macht, der muss sich darauf einstellen, dass sich die Regeln während des Urlaubs ändern“, sagte Helfrich. „Vernünftigerweise sollte man die 5-Tage-Quarantäne auf jeden Fall einplanen.“

Mit dpa