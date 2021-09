Behälter mit geringer radioaktiver Strahlung auf Parkbank in Buchholz entdeckt

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa

Einen Behälter mit geringer radioaktiver Strahlung hat ein Mann am Samstag auf einer Parkbank in Buchholz im niedersächsischen Landkreis Harburg entdeckt. Eine erste Strahlenmessung habe den Verdacht der Beamten bestätigt, dass es sich um radioaktive Substanzen handeln könnte, teilte die Polizei am Montag mit.

Das etwa sieben Zentimeter lange, runde Metallbehältnis wurde sichergestellt und soll in einer Strahlenschutzeinrichtung untersucht werden. Derzeit ist unklar, woher der Behälter stammt. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die am Fundort in der Schützenstraße gegenüber des Parkplatzes am City Center etwas beobachtet haben.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Mit dpa