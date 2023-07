Beginn der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen – Warnung vor Staus im Norden

Am ersten Ferientag in Niedersachsen und Bremen dürfte es für Autofahrer:innen eng werden. Staus seien wegen Baustellen vor allem auf der Autobahn 1 zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg zu erwarten, außerdem auf der Autobahn 7 zwischen der hessischen Landesgrenze und Göttingen, sagte Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.

„Wir wissen genau, da wird es klemmen.“ Weil in Nordrhein-Westfalen bereits Sommerferien seien, sei auch auf der A31 in Richtung Küste mit viel Verkehr zu rechnen. Besonders starken Reiseverkehr werde es am Donnerstag aber nicht geben – klassische Reisetage seien Samstag und Sonntag.

Zeitgleich mit Niedersachsen und Bremen beginnen die Sommerferien auch in Sachsen-Anhalt, wie der ADAC warnte. Mit Staus und Behinderungen sei vor allem in Ballungsräumen wie Hamburg, Bremen, Osnabrück und Hannover sowie auf den Hauptverkehrsrouten zu rechnen. Besonders die Sperrung der A7 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Seesen von Freitagabend bis zum Sonntagnachmittag könne für Reisende aus dem Süden ein Nadelöhr bedeuten. Eng werde es voraussichtlich auch am Elbtunnel sowie auf den Alternativrouten in Richtung Nord- oder Ostsee.

Wer bei An- und Abreise flexibel sei, solle sich dienstags oder mittwochs auf den Weg machen. Andernfalls riet der Automobilclub, freitags am Vormittag oder erst in den Abendstunden, samstags ganz früh oder am Nachmittag und sonntags früh am Morgen oder spät am Abend zu fahren.

