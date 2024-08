Baukran stürzt auf zwei Wohnhäuser in Hamburg

Ein etwa 20 Meter hoher Baukran ist am Mittwochnachmittag in Hamburg umgestürzt und teilweise auf zwei angrenzende Wohnhäuser gekracht. Dachflächen und Mauerwerk wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Auch ein auf der Baustelle im Stadtteil Farmsen-Berne befindliches Gerüst sei stark beschädigt worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge aber niemand.

Deckenteile in einem der Wohnhäuser mussten provisorisch abgestützt werden, wie es weiter hieß. Zwei Doppelhaushälften seien für die Bewohner:innen vorerst gesperrt. Alle betroffenen Personen kamen laut Feuerwehr bei Familien oder Freund:innen unter.

Die Ermittlung der Ursache hat die Polizei Hamburg übernommen. Die Feuerwehr war mit dem Technischen Hilfswerk und dem Rettungsdienst mit etwa 40 Einsatzkräften im Einsatz.

SAT.1 REGIONAL/dpa