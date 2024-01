Bauernproteste im Norden gestartet

Im Zuge der Bauernproteste ist es am frühen Montagmorgen in Niedersachsen bereits zu mehreren Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen gekommen. In Oldenburg ist der Verkehr durch die Bauernproteste seit den frühen Morgenstunden bereits eingeschränkt, wie die Polizei mitteilte.

Landwirte blockieren bei einer Protestaktion mit ihren Treckern unter anderem die Auffahrt zur Autobahn 7. Archivbild Foto: Philipp Schulze/dpa

Die Anschlussstelle Oyten (Landkreis Verden) auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen ist in beide Richtungen blockiert. Mehrere Bauern versammelten sich dort gegen 7.00 Uhr, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

In Lüneburg hingegen sind zwar seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Fahrzeuge unterwegs, zu erheblichen Verkehrseinschränkungen ist es nach Angaben der Polizei allerdings noch nicht gekommen. Auch im Kreis Uelzen sind nach Angaben eines dpa-Fotografen über 600 Fahrzeuge unterwegs. Wegen der Proteste fällt im Landkreis Friesland am Montag der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Eine Notbetreuung in den Schulen ist gewährleistet.

In Bremen erwartet die Polizei daher bis zu 2.000 Fahrzeuge, die von Niedersachsen aus sternförmig in die Hansestadt ziehen. Auch in Braunschweig ist eine Kundgebung geplant.

Ministerpräsident Weil rät Agrar-Kürzungen zurückzunehmen

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sitzt in seinem Büro in der Staatskanzlei bei einem Interview. Michael Matthey/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Ampel-Regierung in Berlin aufgefordert, ihre geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Die Bundesregierung solle reinen Tisch machen und den Konflikt beenden, sagte der SPD-Regierungschef am Montag im ZDF-Morgenmagazin. „Ich glaube, dass die beiden Vorschläge eine Branche doch stärker treffen als andere“, sagte Weil. Die Bundesregierung plant, Steuersubventionen für Agrardiesel stufenweise wegfallen zu lassen. Ein weiterer Vorschlag, die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen zu kippen, ist inzwischen vom Tisch.

Die Landwirte seien auch von anderen Maßnahmen betroffen, wie unter anderem dem höheren CO2-Preis, der zu höheren Kraftstoffkosten führe. „Das ist ja der eigentliche Grund, warum die Landwirte sich schlechter behandelt fühlen als viele andere Teile der Gesellschaft“, sagte Weil. Seit Montagmorgen laufen die angekündigten Proteste der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.

Proteste in Schleswig-Holstein am Morgen noch zurückhaltend

Mit Traktoren blockieren Landwirte die Zufahrt zur Autobahn. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Aus Protest der Bauern gegen Sparpläne der Bundesregierung haben sich am frühen Montagmorgen in Hamburg und Schleswig-Holstein die ersten Traktoren gesammelt. Die Proteste führten zunächst zu keinen erheblichen Verkehrseinschränkungen, wie mehrere Polizeisprecher am Morgen mitteilten. Der Bauernverband setzt am Montag, Mittwoch und Freitag auf regional unterschiedliche Aktionen. Das Innenministerium in Kiel mahnte die Verantwortlichen, die Auswirkungen auf die Bevölkerung nicht zu groß werden zu lassen. Die Polizei rechnet mit über 100 Aktionen in Schleswig-Holstein. In Hamburg werden am Montag mehr als 2.000 Traktoren erwartet.

Proteste könnten wieder von Extremisten genutzt werden

Angesichts der angekündigten Proteste der Bauern gegen Sparbeschlüsse der Bundesregierung hat das Innenministerium in Schleswig-Holstein an die Verantwortlichen appelliert, die Auswirkungen auf die Bevölkerung nicht zu groß werden zu lassen. „Ich kann den Unmut der Landwirtinnen und Landwirte bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Sonntag. Die bloße Zahl der für Montag angezeigten Aktionen und deren Ausmaß würden die Geduld der Bevölkerung auf eine harte Probe stellen.

Die CDU-Politikerin warnte, dass die Proteste von Extremist:innen genutzt werden könnten. „Vor diesem Hintergrund ist mein ausdrücklicher Appell an alle Beteiligten: Verhalten Sie sich angemessen und lassen Sie sich nicht instrumentalisieren!“

Bundesweit sind Landwirte aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen. Andere Berufsgruppen wie Lkw-Fahrer und Fischer haben sich daraufhin mit den Bauern solidarisiert.

Mit dpa