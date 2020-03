Bauernprotest: Landwirte brechen in Schleswig-Holstein erneut zu Sternfahrten auf

Die Bauern vereinen sich wieder zum gemeinsamen Protest: Am Donnerstag sind erneut Demonstrationen unter dem Motto „Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch“ in Schleswig-Holstein angekündigt. Dazu gehören Sternfahrten und Kundgebungen in Kiel und nach Hamburg.

Nach aktuellem Stand der Polizei sind Sternfahrten nach Kiel von drei Startpunkten angekündigt:

Schuby (Start um 08:15 Uhr),

Preetz (Start um 09:30 Uhr Uhr) und

Groß Vollstedt (Start um 09:00 Uhr)

Die entsprechende Kundgebung soll von 11 bis 14 Uhr vor dem Landeshaus in Kiel (Düsternbrooker Weg) stattfinden. Hier werden nach jetzigem Stand ca. 1.000 Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet im Bereich um das Landeshaus mit Verkehrsbeeinträchtigungen. Vor allem sind hier der Düsternbrooker Weg, die Kiellinie, die Koesterallee und der Nordbereich des Niemannsweg betroffen.

Betroffene Strecken bei der An- und Abreise sind im Einzelnen:

-B 76 von Schuby über Eckernförde und Gettorf bis Kiel, dort über Projensdorfer Straße, Elendsredder, Mercatorstraße, Feldstraße, Koesterallee zum Niemannsweg.

B 76 von Preetz nach Kiel dann über Sörensenstraße, Schwedendamm und Kaistraße zum Versammlungsort.

48 von Groß Vollstedt, dann über Achterwehr, Rendsburger Landstraße, nach Kiel und über den Russeer Weg, Skandinaviendamm, Kronshagener Weg, Ziegelteich und Kaistraße weiter zum Versammlungsort.

Am Donnerstag sollen Konvois bereits ab 07.00 Uhr zu einer Demonstration nach Hamburg starten. Startpunkte sind Brunstorf (voraussichtlich ca. 110 Teilnehmer) und Reinfeld (voraussichtlich ca. 200 Teilnehmer). Der Streckenverlauf wird sein:

Brunstorf (B207) über Wentorf nach Hamburg, Tschaikowskyplatz

Reinfeld (B75) nach Hamburg, Tschaikowskyplatz.

Aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und der Kolonnenbildung, ist auf den betroffenen Strecken bis Kiel bzw. Hamburg und im Stadtgebiet von Kiel mit Verzögerungen zu rechnen. Die Konvois werden polizeilich begleitet und abgesichert. Nach Abschluss der Versammlungen ist durch den Rückreiseverkehr erneut mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.