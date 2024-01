Bauern behindern Waren- und Autoverkehr in Niedersachsen und Bremen

Landwirt:innen stehen mit ihren Traktoren vor einem Zentrallager von Aldi. Foto: Christian Charisius/dpa

Landwirt:innen blockieren seit Sonntagnacht den Warenverkehr im Landkreis Harburg (Niedersachsen). Am Amazon-Warenlager in Winsen (Luhe) schränkten rund zehn Traktoren den Transport ein, am Aldi-Lager in Stelle seien es inzwischen etwa 100 Fahrzeuge, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg am Montag. In Bremen haben Landwirt:innen am Montagmorgen zudem in und um Bremen aus Protest den Autoverkehr behindert.

Die Aktion in Winsen (Luhe), die am Sonntag gegen 22:00 Uhr begann, sei der Polizei vorher nicht bekannt gewesen. Der Protest in Stelle habe zu ähnlicher Zeit begonnen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zunächst hatte mehrere Medien darüber berichtet.

Landwirte stören Autoverkehr

Weitere Landwirt:innen haben am Montagmorgen in und um Bremen aus Protest den Autoverkehr behindert. Vereinzelt gebe es noch Einschränkungen, sagte eine Sprecherin der Bremer Polizei am Montagvormittag. Die Polizei Diepholz teilte am frühen Morgen mit, dass der Verkehr auf der B6 von einem Treckerkonvoi gestört werde. Die Polizei Bremen informierte über Traktoren, die Richtung Innenstadt fuhren. Auch in der Nähe des Güterverkehrszentrums gab es Protest. Dieser ist inzwischen beendet. Die Sprecherin sagte, mehrere Landwirt:innen befänden sich auf dem Marktplatz. Die Versammlung sei angemeldet. Weitere Aktionen werden von der Polizei in der Stadt am Montag nicht erwartet.

Großdemonstration in Berlin

In Berlin kommen die Landwirt:innen am Montag zu einer Großdemonstration zusammen. Die Proteste richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

