Bauarbeiter demonstrieren in Hannover für höhere Löhne

Foto: Pixabay/Symbolbild

Bauarbeiter:innen demonstrieren am heutigen Mittwoch (12:30 Uhr) in Hannover für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Aktion auf der Baustelle eines Neubaugebiets soll nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) den Druck in der Tarifrunde für das Bauhauptgewerbe erhöhen. Gewerkschaft und Arbeitgeber kommen zur gleich Zeit in Berlin zur fünften Verhandlungsrunde zusammen.

In der seit Mai laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft für bundesweit 890.000 Beschäftigte ein Einkommensplus von 5,3 Prozent und eine Entschädigung für lange Wege zu den Baustellen, die Ostlöhne sollen an die Westlöhne angeglichen werden. Die Arbeitgeberseite hatte in der ersten Runde ein Angebot vorgelegt, danach waren die Gespräche zeitweise unterbrochen. Bei dem Baustellen-Protest in Hannover rechnet die IG Bau mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Firmen.