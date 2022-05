Basketball: Trainer Pedro Calles vor Abschied bei Hamburg Towers?

Hamburg Towers-Trainer Pedro Calles. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Unmittelbar vor Beginn der Playoffs muss sich Basketball-Bundesligist Hamburg Towers mit einem möglichen Abschied seines Trainer Pedro Calles beschäftigen. Laut dem Hamburger Abendblatt und dem Basketball-Magazin BIG soll es den Spanier nach zehn Jahren in Deutschland in seine Heimat ziehen. Der 38-Jährige sondiere den Markt dort. Die spanische Liga gelte als stärkste in Europa und wäre der nächste Karriereschritt. Die Towers bestreiten am Freitag bei den Telekom Baskets Bonn das erste Viertelfinal-Spiel der Playoffs.

Vor zwei Jahren zu den Towers gekommen

Calles war vor zwei Jahren von Rasta Vechta zu den Towers gekommen und hatte den Verein aus dem Stadtteil Wilhelmsburg in der Bundesliga etabliert. In dieser Saison gelang ihm zum zweiten Mal mit den Hamburgern der Einzug in die Playoffs. Außerdem spielte er mit den Hanseaten im Eurocup.

Mögliche Nachfolger

Als möglichen Nachfolger nannte das Abendblatt unter anderem den Israeli Oded Kattash (47). Sportchef Marvin Willoughby dementierte allerdings gegenüber der Zeitung, „dass wir uns mit ihm oder irgendeinem Trainer intensiver befassen“. Weitere Kandidaten könnten der Österreicher Raoul Korner (48) und sein Landsmann Martin Schiller (40) sein. Schiller wuchs in Hamburg auf und trainierte bis Oktober den Euroleague-Club Zalgiris Kaunas aus Litauen.

Mit dpa