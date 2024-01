Basketball-Eurocup: Hamburg Towers verlieren gegen Besiktas

Die Veolia Towers Hamburg haben in der diesjährigen Eurocup-Saison erneut einen Heimsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky unterlag am Mittwochabend Besiktas Emlakjet Istanbul mit 83:94 (80:80, 31:44) nach Verlängerung und kassierte damit in der 15. Partie die 13. Niederlage.

Wir verlieren nach Verlängerung mit 83:94 vs. @BJK_Basketbol. 2730 Fans sorgen für eine Hamburger Rekordkulisse im internationalen Wettbewerb.

🔗https://t.co/dnsVFnFHsG



Christmas (22) erzwingt per 3er die #Overtime & wird mit neuem #EuroCup-High Topscorer. #VeoliaTowersHamburg pic.twitter.com/y4jItjCc0q — Veolia Towers Hamburg (@hamburgtowers) January 18, 2024

Trotz des Ergebnisses hatte der Gastgeber jedoch einen Grund zur Freude. Vor allem die zahlreichen türkischen Gästefans sorgten für die Rekordkulisse von 2730 Zuschauern. Bei der mittlerweile dritten Eurocup-Teilnahme des Basketball-Bundesligisten war damit zum ersten Mal ein Heimspiel ausverkauft.

Die Towers ließen sich anfangs nicht von der lautstarken Unterstützung der Besiktas-Fans für ihr Team beeindrucken, gerieten dann aber nach einem 14:2-Lauf der Gäste in den ersten Minuten des zweiten Viertels klar in Rückstand. Mitte des dritten Viertels schien das Duell entschieden. Die Towers lagen bereits mit 37:55 zurück, kämpften sich aber wieder in die Partie und kamen dank eines Dreiers von William Christmas drei Sekunden vor Schluss zum 80:80. In der Verlängerung war für das Barloschky-Team, das mittlerweile ohne Aleksander Dziewa und Jonas Wohlfarth-Bottermann (jeweils fünftes Foul) sowie den angeschlagen Aljami Durham auskommen mussten, dann nicht mehr drin.

Mit dpa