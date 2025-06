Bargteheide: A1 in Richtung Hamburg am Wochenende voll gesperrt

Die Autobahn A1 wird am Wochenende zwischen Lübeck und Hamburg in Richtung Süden voll gesperrt. Am Autobahnkreuz Bargteheide (Schleswig-Holstein) finden Brückenbauarbeiten statt, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg dauert von Freitagabend 22:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntagabend 20:00 Uhr. Die Autobahn GmbH rät, die Baustelle großräumig zu umfahren. Die Umleitung geht vom Kreuz Lübeck über die A20 in Richtung Rostock bis zur Anschlussstelle Lübeck-Süd und von dort weiter über die B207 zur A24 (Berlin-Hamburg) bei Talkau. Im Kreuz Hamburg-Ost führt die Umleitung wieder auf die A1.

Wegen einer Vollsperrung der A1 in Richtung Süden sollen Autofahrer am Wochenende schon im Kreuz Lübeck einer Umleitung nach Hamburg folgen. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Der Deutsche Wetterdienst sagt für das Wochenende Temperaturen bis 30 Grad voraus, auch für Schleswig-Holstein. An den Ostseestränden werden viele Besucher:innen erwartet. Am Sonntag dürfte es starken Rückreiseverkehr geben. Für Urlauber:innen aus Nordrhein-Westfalen endet nach dem katholischen Feiertag Fronleichnam ein langes Wochenende, in Bayern und Baden-Württemberg sind die Pfingstferien vorbei.

Örtliche Umgehungen voraussichtlich überlastet

Autofahrer:innen müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Die Autobahn GmbH bat die Reisenden, der ausgeschilderten Umleitung über die B207 zu folgen. Die kleineren Straßen seien dem örtlichen Verkehr vorbehalten. Die Abfahrt von der A1 im Kreuz Bargteheide werde überlastet sein. Auf nicht zwingend notwendige Fahrten sollte während der Autobahnsperrung verzichtet werden, hieß es.

Am vergangenen Wochenende war die A1 bei Bargteheide in Richtung Lübeck voll gesperrt. Für die Autofahrer:innen war es bei kleineren Verzögerungen geblieben. Allerdings hatte die Kleinstadt Bargteheide ein hohes Verkehrsaufkommen zu verkraften.

SAT.1 REGIONAL/dpa