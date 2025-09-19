Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Deutsche Bahn ist für Neubau

19. September 2025
Menschen demonstrieren für den Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Im Streit um einen Neubau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover hat die Deutsche Bahn sich gegen einen Ausbau der Bestandsstrecken ausgesprochen. „Es gibt keine Alternative zu dem geplanten Neubau. Wir haben keinen Plan B“, sagte ein Bahnsprecher der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. 

Der von der Bahn favorisierte Neubau entlang der Autobahn 7 sei die einzige der möglichen Varianten mit einem guten Kosten-Nutzen-Index. Wenn der Bundestag dem Neubau nicht zustimme, werde es keinen Ausbau der Strecke zwischen Hamburg und Hannover geben.

Am Donnerstag hatten Fridays for Future, der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und weitere Organisationen in Hannover für die Neubaustrecke demonstriert. Rund 80 Teilnehmer:innen hatten sich laut Veranstalter vor dem Alten Rathaus zu einer Kundgebung versammelt. Die niedersächsische Landesregierung unter Ministerpräsident Olaf Lies und Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne müsse ihre Blockade der Neubaustrecke aufgeben, forderte Fridays for Future. 

Entscheidung im Bundestag in diesem Jahr

Im Bundestag soll es noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung kommen. Niedersachsens Landesregierung ist gegen den Neubau. Sie setzt auf den Ausbau der Bestandsstrecken, für die es 2015 bereits eine Einigung gab. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hatte sich für eine Neubaustrecke ausgesprochen.

„Wenn der Bundestag für den Neubau stimmt, beginnen wir so schnell wie möglich mit der Umsetzung“, sagte der Bahnsprecher der Zeitung. Die Strecke solle in den 2030er-Jahren fertig sein.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Siegerentwurf für Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge in Hamburg steht fest

19.09.2025 11:27 Uhr

Der Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge nimmt Gestalt an. Das aus den Büros Schulz und Schulz Architekten (Leipzig), Haberland Architekten und POLA Landschaftsarchitekten (beide Berlin) bestehende Planungsteam habe mit...

Kerosin-Lieferengpass: Flugausfälle am Hamburg Airport

19.09.2025 09:20 Uhr

Wegen des Kerosin-Lieferengpasses am Hamburger Flughafen sind am Freitag Flüge nach Mallorca vom Flugplan genommen worden – ansonsten hoben alle Maschinen weitgehend wie geplant ab. „Es sind...

Video03:33 Min.

KI in der Landwirtschaft: Roboter vernichten Unkräuter und ernten Erdbeeren

18.09.2025 11:31 Uhr

Mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen sich inzwischen viele Firmen. Unter anderem auch damit, wie man sie sinnvoll zusammen mit Robotern in der Landwirtschaft einsetzen kann. In Osnabrück (Niedersachsen)...

Sanierungsarbeiten an Tunnel: A1 in Hamburg am Wochenende voll gesperrt

18.09.2025 09:51 Uhr

Die vielbefahrene Autobahn A1 wird am Wochenende in Hamburg in beiden Richtungen – Lübeck/Berlin und Bremen – voll gesperrt. Die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem...

Video02:31 Min.

Northvolt: Standort-Übernahme durch US-Unternehmen – ist das die richtige Lösung für Heide?

17.09.2025 17:08 Uhr

Anfang August verkündete das US-Unternehmen Lyten seine Pläne zur Übernahme von Northvolt-Standorten. Nach der Northvolt-Pleite ist die Verunsicherung in Schleswig-Holstein jedoch groß, wieder auf das falsche Pferd...

Video02:35 Min.

Biogasanlagen-Betreiber in Schleswig-Holstein warten noch immer auf Förderungszusage der EU

17.09.2025 14:22 Uhr

Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die...

Zur Startseite