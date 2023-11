„Bänke gegen Rassismus“ in Lüneburg aufgestellt

17 „Bänke gegen Rassismus“ sind in Lüneburgs Innenstadt (Niedersachsen) aufgestellt worden. Die Idee: Ausgrenzung soll keinen Platz auf diesen ungewöhnlichen Möbeln haben. Auf Initiative der örtlichen Geschichtswerkstatt finanzierten Lüneburger Einrichtungen und Privatpersonen die 340 Euro teuren Bänke. Das Besondere daran: Die Sitzfläche ist symbolisch um einen Platz kürzer als die Rückenlehne.

Bänke gegen Rassismus stehen auf einen Anhänger. Foto: Philipp Schulze/dpa

„Lüneburg hat eine bunte, tolerante Stadtgesellschaft“, sagte Bürgermeisterin Claudia Kalisch der „Lüneburger Landeszeitung“. „Es ist traurig, aber es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt ein Zeichen für Vielfalt zu setzen“, ergänzte die Grünen-Politikerin.

„Kein Platz für Rassismus“ oder „Bank gegen Ausgrenzung“ ist in das Holz der Möbel an den Rückenlehnen eingebrannt. Die Idee ist nicht neu, soll aber besonders in Zeiten der weltweiten Krisen und aufgeheizten Stimmungen andere Städte zum Nachmachen inspirieren.

Mit dpa