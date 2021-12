Baby totgeschüttelt: Urteil im Prozess gegen Vater in Hildesheim erwartet

Im Prozess gegen einen Mann, der seinen kleinen Sohn zu Tode geschüttelt haben soll, wird am Dienstag ein Urteil erwartet. Dem 33-Jährigen wird vor dem Landgericht Hildesheim Totschlag zur Last gelegt. Ende März soll er den knapp drei Monate alten Jason so stark geschüttelt haben, dass der Säugling massive Hirnblutungen erlitt. Die Mutter des Kindes war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Laut Anklage machte Jason röchelnde Geräusche und lief blau an – daraufhin alarmierte der Vater den Notruf. Der Junge starb fünf Tage später.

Der Vater sitzt seit seiner Festnahme am 1. April in Untersuchungshaft. Der Deutsche soll vor Jasons Geburt Drogen- und Alkoholprobleme gehabt haben.

Nach Schätzungen erleiden jedes Jahr in Deutschland 100 bis 200 Babys und Kleinkinder ein Schütteltrauma infolge von Misshandlungen. „Wenn Eltern für einen kurzen Moment die Kontrolle verlieren und ihr schreiendes Baby schütteln, können sie ihm schwere Schäden zufügen, die zu körperlicher und geistiger Behinderung führen können“, warnt das 2017 gegründete Bündnis gegen Schütteltrauma. 10 bis 20 Prozent der betroffenen Kinder sterben demnach an den Folgen.

mit dpa