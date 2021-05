Autonomer Bus „Heat“ wieder in der HafenCity unterwegs

Der autonom fahrende Kleinbus HEAT ist in der Hafencity unterwegs. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Der autonom fahrende Hamburger Kleinbus „Heat“ ist nach einer fünfmonatigen Winterpause wieder in der Hafencity unterwegs. Er fahre nun die komplette rund 1,8 Kilometer lange Teststrecke ab, teilte die Hamburger Hochbahn am Montag mit. Vor der Winterpause hatte „Heat“ (Hamburg Electric Autonomous Transportation) eine rund einen Kilometer lange Teststrecke mit maximal 25 Stundenkilometern absolviert und dabei innerhalb eines Monats rund 600 Fahrgäste mitgenommen.

Im Moment ist der Kleinbus wieder ohne Fahrgäste unterwegs. Neue Testfahrten mit Passagieren seien im Spätsommer geplant, teilte die Hochbahn weiter mit. Dann werde der Shuttlebus den Rundkurs inklusive fünf Haltestellen autonom absolvieren. Zur Sicherheit bleibe jedoch, bis zum in der Hansestadt stattfindenden Mobilitätskongress ITS im Oktober, ein Fahrzeugbegleiter an Bord. Bei dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt soll geklärt werden, ob sich autonom fahrende Kleinbusse für den Einsatz im öffentlichen Nahverkehr eignen und ob sie von der Bevölkerung akzeptiert werden.

Der Chef des Entwicklungsdienstleisters IAV, Matthias Kratzsch, sagte, während der Wintermonate habe das Shuttle ein Update bekommen. „Damit ist das Shuttle nun bestens gerüstet, um auf der erweiterten, mehrspurigen Teststrecke selbstständig die Fahrspur zu wechseln, links abzubiegen und Kreuzungen zu queren.“

Mit dpa