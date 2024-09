Automobil-Ausstellung IAA: Wissing und Weil eröffnen Nutzfahrzeugmesse

Besuchende gehen zur IAA Transportation in der Messe Hannover. Foto: dpa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffnen am Dienstag in Hannover (Niedersachsen) die Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation.



Nach einem Tag für Journalist:innen und das Fachpublikum können nun Privatbesuchende die Ausstellung erkunden. Mehr als 1.650 Aussteller:innen aus 41 Ländern präsentieren bis Sonntag ihre Neuheiten. Am Mittwoch wird zudem Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) erwartet. Laut dem Veranstalter, dem Verband der Automobilindustrie (VDA), sind 145 Welt- und Messepremieren zu sehen. Hersteller wie Daimler, MAN, Scania und Volvo stellen ihre neuesten elektrischen und wasserstoffbetriebenen Lkw vor.

SAT.1 RGEIONAL/dpa