Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf A7 bei Hamburg

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 7 bei Hamburg ist ein Autofahrer gestorben. Sein Wagen sei am Mittwochabend durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.

Ein zerstörtes Unfallfahrzeug steht zwischen Trümmerteilen im Grünbereich an der Unfallstelle. Jonas Walzberg/dpa

Nach ersten Erkenntnissen sei der Unfallverursacher deutlich zu schnell in eine Ausfahrt gefahren und dort mit dem Auto kollidiert, welches schließlich an einem Baum zerschellte. Noch an der Unfallstelle erlag der offenbar unbeteiligte Fahrer demnach seinen Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen des anderen Fahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf blieb nach Angaben des Sprechers am Donnerstagmorgen gesperrt. Die A7 sei in Richtung Süden jedoch auf einer Spur befahrbar.

Mit dpa