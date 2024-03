Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Transporter in Diepholz

Ein Autofahrer ist in Diepholz (Niedersachsen) bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Autotransporter ums Leben gekommen. Der 57-Jährige hatte am Dienstag mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge überholt und war ungebremst mit dem entgegenkommenden Transporter zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend schleuderte das Auto zurück, stieß mit einem weiteren Lastwagen zusammen und touchierte ein anderes Fahrzeug. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Alle weiteren am Unfall Beteiligten blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ortsumgehung Diepholz wurde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

SAT.1 REGIONAL/dpa