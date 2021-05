Autofahrer fährt Kind in Stralsund an und lässt es schwer verletzt liegen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Ein Autofahrer hat am Montag in Stralsund ein Kind angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Strelaparks, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der Autofahrer nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf den Parkplatz, wo ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad fuhr. Wegen der Geschwindigkeit habe der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Jungen mit seinem Wagen erfasst. Im Anschluss flüchtete der Fahrer ohne Erste Hilfe zu leisten. Das Auto wurde später im Stadtgebiet Grünhufe gefunden. Der Fahrer bestritt jedoch seine Beteiligung. Die Ermittlungen dauern an, der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mit dpa