Autofahrer baut Unfall mit 2,3 Promille bei Lübeck

25. Februar 2026

Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 226 bei Lübeck (Schleswig-Holstein) einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen zwei Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Lübeck-Dänischburg die Kontrolle über seinen Wagen verlor, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug über die Bankette und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,3 Promille. Die Beamt:innen stellten den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutprobe an. An dem Auto entstand ein Totalschaden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

