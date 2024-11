Bei einem Autounfall in Hamburg-Lohbrügge sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Wagen sei am späten Mittwochabend von der Straße abgekommen und habe einen Laternenpfahl sowie ein parkendes Wohnmobil gerammt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut einem Polizeisprecher fuhr der Wagen vermutlich zu schnell. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht.

SAT.1 REGIONAL/dpa