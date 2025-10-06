Zwei Menschen sterben im Landkreis Lüneburg: Auto prallt bei Überholmanöver gegen Bäume

06. Oktober 2025
Beim vierten Baum soll das Auto zum Stehen gekommen sein. Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem schweren Unfall im Landkreis Lüneburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen. Beim Überholen eines anderen Autos kam der Wagen in einer Kurve von der Straße ab und prallte nacheinander gegen vier Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 41 und 42 Jahren starben noch am Unfallort. 

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war das Auto zwischen Echem und Scharnebeck bei regennasser Straße zu schnell durch die Kurve gefahren. Etwa vier Stunden nach dem Unfall war die Kreisstraße 53 wieder frei, hieß es.

SAT.1 REGIONAL/dpa

